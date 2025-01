Google udostępniło pierwsze wydanie poglądowe systemu Android 16 w listopadzie. Była to wczesna wersja Developer Preview skierowana do programistów. Jeśli czekaliście na bardziej stabilną edycję beta, to mamy dobre wieści. Właśnie wystartował jej publiczny program pilotażowy.

Jak zainstalować Android 16 Beta 1?

Google udostępniło system Android 16 Beta 1 właścicielom smartfonów Pixel. Oprogramowanie można zainstalować na modelach 6. generacji z 2021 r. i wszystkich nowszych. Jak to zrobić?

Jeśli czujecie się na siłach i macie zgodny telefon oraz macie na uwadze fakt, że jest to testowe wydanie systemu, a więc niepozbawione błędów, to instalacja możliwa jest drogą OTA. To oznacza, że oprogramowania nie trzeba flashować i można je pobrać, jak aktualizacje dystrybuowane w podobny sposób. W tym celu trzeba wykonać następujące kroki:

Rejestrujemy się w programie Android Beta pod adresem google.com/android/beta. Po chwili ujrzymy komunikat, że posiadane urządzenie zostało zarejestrowane. Na telefonie Pixel należy udać się do sekcji Ustawienia/System/Aktualizacje oprogramowania. Następnie trzeba wejść do Aktualizacje systemu i sprawdzić ręcznie dostępność nowej wersji. Po chwili pokaże się informacja o Androidzie 16 Beta 1, którego należy pobrać i zainstalować.

Co nowego w systemie Android 16 Beta?

Android 16 Beta to bardziej stabilne wydanie oprogramowania w porównaniu do wcześniejszych edycji Developer Preview. To oznacza, że system powinien być mniej kłopotliwy w trakcie codziennego użytkowania. Poza tym Google wprowadziło tu kilka ciekawych nowości. Są to:

Obsługa Live Updates – nowa klasa powiadomień, która pozwala na szybki wgląd w wydarzenia czy aktywność.

Kodek APV – dodano wsparcie dla kodeka Advanced Professional Video (profilu APV 422-10), co pozwala na nagrywanie wideo w lepszej jakości.

Google wycofało możliwość ograniczania orientacji ekranu i zmiany rozmiaru na dużych wyświetlaczach przez aplikacje (dotyczy tylko aplikacji, nie gier).

Pojawia się też sporo zmian oraz modyfikacji, które obejmują interfejsy API dla deweloperów. Google wierzy, że w tym roku nowa wersja systemu zadebiutuje szybciej. Sfinalizowany Android 16 ma być gotowy jeszcze w drugim kwartale 2025 r. Prawdopodobnie aktualizacja zostanie udostępniona w maju lub czerwcu.