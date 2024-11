Google niespodziewanie udostępniło system Android 16 Developer Preview 1 (DP1), który jest jeszcze bardzo wczesną wersją oprogramowania . W przeszłości te wydania udostępniano w okolicy lutego i marca. Tym razem nastąpiło to już w listopadzie.

Android 16 Developer Preview 1 to wczesnopoglądowa wersja nowego systemu operacyjnego, która skierowana jest głównie do deweloperów. Ci mogą zapoznać się wcześniej z pierwszymi nowościami i zmianami w interfejsach API, co potem ułatwi im przygotowywanie własnych aplikacji.