Spis treści: 01 Ile lat wytrzymuje bateria w smartfonie?

02 Dlaczego bateria w smartfonie szybko się rozładowuje i co zrobić, by trzymała dłużej?

03 Co najbardziej zżera baterię w smartfonie?

04 Bateria w smartfonie po dwóch latach. Czy to czas na wymianę?

Ile lat wytrzymuje bateria w smartfonie?

Nie jest tajemnicą, że każda bateria w smartfonie ma swój cykl działania. Podobnie jak fakt, że żywotność baterii w telefonie nieznacznie się obniża z każdym cyklem ładowania. Co się kryje pod tym terminem? To pełne rozładowanie i naładowanie baterii od 0 do 100 proc. Z kolei ładowanie smartfonu od 50 do 100 proc. stanowi połowę cyklu.

Specjaliści twierdzą, że po około 500 cyklach pojemność baterii w smartfonie spada o 20 proc. Oznacza to, że będzie w stanie zgromadzić tylko 80 proc. energii, którą pierwotnie magazynowała i jej efektywność będzie obniżać się wraz z kolejnymi cyklami ładowania. W uproszczeniu działa to tak, że im mniej razy rozładujesz i naładujesz akumulator, tym dłużej będzie on prawidłowo funkcjonował.

Dlaczego bateria w smartfonie szybko się rozładowuje i co zrobić, by trzymała dłużej?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, gdyż przyczyny szybko rozładowującego się smartfona mogą być różne. Aby poprawnie zadbać o baterię w telefonie, należy unikać popełniania prostych błędów i nie powielać złych nawyków, które skracają życie ogniwa.

Problem zużytej baterii pojawia się zazwyczaj w smartfonach, które są często rozładowywane i poddawane całonocnemu ładowaniu. Współcześnie stosowane baterie litowo-jonowe utrzymują najlepszą wydajność pracy oraz żywotność, gdy nie zostaną w pełni rozładowane, ani nie są ładowane do pełna. Z tego powodu najlepiej utrzymywać telefon w stanie 15 - 80 proc. naładowania. Ponadto całonocne ładowanie telefonu powoduje przegrzewanie się baterii, co w konsekwencji przyspiesza proces jej zużycia.

Kolejną przyczyną, która powoduje, że smartfon zbyt szybko się rozładowuje są niektóre aplikacje, pobierające znaczną ilość energii nawet wtedy, gdy nie są używane. W panelu użycia baterii można łatwo sprawdzić, które programy najbardziej obciążają smartfon. Zazwyczaj należą do nich m.in.:

Na szybkość rozładowywania się baterii w smartfonie ma znaczący wpływ również pozostawienie włączonego Bluetootha lub modułu Wi-Fi. Co ciekawe, pobór prądu przez moduł komunikacji Wi-Fi nie jest największy wówczas, gdy połączenie bezprzewodowe jest aktywne. Dużo większa ilość energii jest zużywana, kiedy urządzenie przeszukuje punkty dostępowe celem połączenia się z którymś z nich. Zatem jeśli nie używasz Wi-Fi w smartfonie, wyłącz go jak najszybciej.

Co najbardziej zżera baterię w smartfonie?

Aby określić zużycie energii przez poszczególne moduły i aplikacje, należy przeanalizować dane prezentowane przez system smartfona. Użytkownicy systemów Android oraz iOS mogą skorzystać z panelu dostępnego z pozycji ustawień baterii. Znając listę najbardziej aplikacji z dużym zapotrzebowaniem energii, można łatwo z nich zrezygnować lub ograniczyć ich użytkowanie.

W tym miejscu z pomocą przychodzą też aplikacje wspierające oszczędzanie baterii w telefonie. Pozwalają one na optymalizację ustawień systemu w ten sposób, aby wydłużyć pracę smartfona. Możemy wybrać tryb pracy baterii, zoptymalizować ją, a także przeanalizować, jakie programy i usługi najbardziej wpływają na energię naszego urządzenia. Najpopularniejszymi tego typu aplikacjami są m.in.:

AccuBattery,

Greenify,

Battery Manager,

Battery Saver,

FancyBattery.

Bateria w smartfonie po dwóch latach. Czy to czas na wymianę?

Ostatecznie wszystko zależy właśnie od tego, z jaką częstotliwością rozładowujemy baterie w smartfonie. Obecne realia niestety sprawiają, że nie mamy dla nich litości. Korzystamy ze smartfonów tak często, że już po roku czas pracy baterii w telefonie znacząco spada, a po 2-3 latach może się okazać, że ledwo nadaje się do użytku.

W tej sytuacji konieczna jest wymiana baterii w smartfonie na nową. Jak to zrobić? Telefony starszej generacji posiadały otwieraną tylną klapkę, dając łatwy dostęp do baterii. W tym przypadku wymiana akumulatora zajmuje dosłownie kilka sekund.

Z kolei w nowszych modelach smartfonów producenci nieco utrudnili demontaż obudowy. Warto więc skorzystać z usług profesjonalnego serwisu. Koszt takiej usługi waha w przedziale od 50 do 100 zł.

