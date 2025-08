Wzrok pogarsza się wraz z wiekiem i jest to nieuniknione, jednak mamy wpływ na to, jak szybko będzie się psuł. Włączając zdrowe nawyki i rezygnując z tych szkodliwych, jesteśmy w stanie maksymalnie wydłużyć zdrowie.

Wraz z wiekiem soczewki naszych oczu są coraz mniej elastyczne, co utrudnia skupienie wzroku na przedmiotach znajdujących się blisko - jak książka czy telefon. To skutkuje koniecznością noszenia okularów, często do końca życia.