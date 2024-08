Wlewają miód do oczu i krzyczą z bólu. Twierdzą, że warto

Eksperci mówią "stop"

I to pomimo faktu, że TikTok często umieszcza przy nich ostrzeżenia, że "udział w tej czynności może spowodować obrażenia". A co na to medycyna? Jak informuje Mail Online, które zapytało w tej sprawie ekspertów, nie ma jednoznacznych dowodów na to, że wlanie miodu do oczu pomoże w infekcjach, a co więcej nie ma dowodów na to, że miód Jimerito może mieć jakikolwiek korzystny wpływ na oczy.

Optyczka Tina Patel nie poleca wlewania miodu do oczu, bo może to powodować pieczenie i ogólny dyskomfort, a co więcej jej zdaniem nie ma on szans złagodzić takich dolegliwości, jak męty w oku czy suchość. Optometrysta Bryony Allen wypowiada się w podobnym tonie, przekonując, że powinniśmy trzymać miód do "ciast, słodyczy lub na tostach", a nie do oczu:

Męty, zaćma i jaskra to schorzenia związane z wnętrzem oka i chociaż istnieją krople do oczu na jaskrę, które zmniejszają ciśnienie w oku, większość innych rodzajów kropli do oczu nie dostaje się do oka przez rogówkę lub spojówkę - zewnętrzne warstwy oka.

Dodaje też, że przeprowadzono nawet badania nad zastosowaniem miodu w leczeniu infekcji oczu lub suchości ze względu na jego przeciwzapalne właściwości, ale nie ma jednoznacznych dowodów na skuteczność tego rozwiązania, a do tego po zastosowaniu miodu mogą wystąpić szkodliwe skutki uboczne.