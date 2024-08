Ustalone przez nią progi są zdecydowanie bardziej rygorystyczne niż te stosowane przez inne organizacje, w tym Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Gdy naukowcy zastosowali do testowanych te drugie, okazało się, że tylko ok. 3 proc. testowanych produktów przekroczyło kryteria dotyczące ekspozycji na ołów, co pozwala stwierdzić, że większość wyrobów kakaowych nie zawiera niebezpiecznych ilości ołowiu ani kadmu.

Czekolada skażona ołowiem

Większość, ale nie wszystkie, więc badacze zalecają umiar w spożywaniu tych produktów ze względu na potencjalne ryzyko dla zdrowia. Doszli do wniosku, że zanieczyszczenie metalami ciężkimi produktów kakaowych prawdopodobnie stwarza minimalne ryzyko dla przeciętnego człowieka spożywającego je w pojedynczych porcjach, ale jednocześnie podkreślają, że nie ma całkowicie bezpiecznego poziomu narażenia na ołów, zwłaszcza w przypadku grup szczególnie wrażliwych, jak małe dzieci.

Regularne spożywanie dużych ilości tych produktów może potencjalnie narazić je na szkodliwe dla zdrowia poziomy ołowiu. Zwłaszcza że nie jesteśmy w stanie całkowicie uniknąć metali ciężkich w naszej żywności i pojawiają się one także w innych produktach, np. rybach czy ryżu. Co więcej, chociaż badanie dotyczy amerykańskiego rynku, to również sygnał dla nas, bo w dzisiejszych czasach pewne produkty sprzedaje się na całym świecie, szczególnie jeśli mowa o dużych międzynarodowych koncernach.

Wszyscy kochamy czekoladę, ale ważne jest, aby zachować umiar, podobnie jak w przypadku innych produktów spożywczych zawierających metale ciężkie, w tym dużych ryb, takich jak tuńczyk i niemyty brązowy ryż wyjaśnia Leigh Frame, dyrektor ds. medycyny zintegrowanej w GW School of Medicine and Health Sciences.

