Badania zostały przeprowadzone przez uczonych z kanadyjskiego University of Victoria. Eksperci poddali analizie inne wyniki, które uzyskano wcześniej i były związane z umiarkowanym spożywaniem alkoholu. Przypisywano mu nawet działania prozdrowotne, które mogą wydłużać życie.

Alkohol w małych ilościach nie przedłuża życia

Według kanadyjskich naukowców problem leżał w samej jakości wielu badań. Uczeni zwrócili uwagę na analizy, które prowadzono na przykład tylko na ludziach starszych i nie brano pod uwagę nawyków związanych z piciem przez całe życie. To błąd, który doprowadził do sformułowania błędnych wyników.

Osoby pijące w umiarkowany sposób porównywane były do abstynentów i osób pijących okazyjnie — grup obejmujących niektórych starszych ludzi, którzy rzucili alkohol lub ograniczyli jego spożycie ze względu na różne problemy zdrowotne. dr Tim Stockwell, autor publikacji

Badacz zwrócił uwagę na to, że takie podejście doprowadza do stwierdzeń, że osoby pijące wyglądały na zdrowsze. To poważny problem, bo alkohol ma szkodliwe działania również w przypadku umiarkowanego spożycia.

Umiarkowanie picie nie ma działań prozdrowotnych

Badacze skupili się na analizie różnych wyników, których część pochodzi sprzed dekad. Tutaj uwagę zwrócono m.in. na francuski paradoks z lat 90. ubiegłego wieku, który zachwalał prozdrowotne działania czerwonego wina. Rzeczywistość jest jednak inna.

Picie alkoholu nawet w małych ilościach ma zły wpływ na ludzi i niesie ze sobą różne zagrożenia dla zdrowia. Jego spożycie może prowadzić nawet do zwiększenia ryzyka w przypadku wystąpienia niektórych nowotworów.

Analizie poddano ponad 100 różnych badań, gdzie próbowano doszukać się wpływu umiarkowanego spożycia alkoholu na długość życia. Wstępnie można było stwierdzić, że picie w małych ilościach mogło prowadzić do zmniejszenia ryzyka śmierci o 14 proc. Dokładniejsze zweryfikowanie tych badań pozwoliło jednak na doszukanie się wątpliwych jakości w przypadku części analiz i powstałych w ten sposób wniosków.

Stockwell stwierdził, że coś takiego jak bezpieczny poziom picia po prostu nie występuje. Sięgając po alkohol z pewnością warto to mieć na uwadze.

