Zobacz skarby prehistorii. Lucy i Selam na pierwszej wystawie w Europie

Lucy to nazwa szczątek etiopskiego hominida, które odkryto w Afryce kilkadziesiąt lat temu. To bardzo rzadki okaz szkieletu jednego z przedstawicieli gatunku żyjącego kilka mln lat temu, który nigdy nie był wystawiany w Europie. Jeśli chcecie go zobaczyć, to wkrótce nadarzy się świetna okazja. Szczątki będą prezentowane na wystawie w Pradze.

Szkielet Lucy częścią wystawy w czeskiej Pradze

Lucy oraz Selam (o tym drugim za chwilę) zostaną po raz pierwszy w historii wystawione w Europie. Szczątki będą częścią wystawy o nazwie "Pochodzenie człowieka i skamieniałości", którą będzie można oglądać przez około dwa miesiące w Muzeum Narodowym Republiki Czeskiej.

Informację przekazała Selamawit Kassa, etiopska minister turystyki na specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się na międzynarodowym lotnisku Addis Abeba Bole. To rzadka okazja na zobaczenie na żywo szczątków naszego dalekiego krewnego sprzed kilku mln lat.

Replika szkieletu Lucy. Gerbil/CC BY-SA 3.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) Wikimedia Commons

Lucy to prawdziwy skarb Etiopii i tak jest traktowany. Do tego stopnia, że na tamtejszych wystawach prezentowana jest replika, a prawdziwy szkielet przechowuje się w skarbcu. Do tej pory szczątki tylko raz opuściły kraj. W 2013 r. trafiły do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdowały się kilka lat. Potem wróciły do Afryki. Wystawa w Pradze zostanie uruchomiona 25 sierpnia.

Szczątki Lucy i Selam liczą kilka mln lat

Lucy to nazwa niekompletnego szkieletu przedstawiciela gatunku o nazwie Australopithecus afarensis, który zamieszkiwał Afrykę około 3-4 mln lat temu. Szczątki odkrył amerykański badacz Donald Johanson wraz z asystentem Tomem Grayem w 1974 r. w dolinie rzeki Auasz w pobliżu osady Hadar w Etiopii.

Szkielet jest kompletny w około 40 proc. i datuje się go na 3,2 mln lat. Nieco później, bo w 2020 r. znaleziono jeszcze starsze szczątki etiopskiego hominida, które nazwano Selam. Oszacowano, że żył około 150 tys. lat wcześniej przed Lucy.

Szczątki Lucy składają się z 47 kości, których powinno być 207. Należą one do żeńskiego osobnika Australopithecus afarensis. Wiek szkieletu został określony z wykorzystaniem techniki datowania opartej na zawartości izotopów argonu oraz potasu.

