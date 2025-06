Ponieważ w wielu miejscach brakuje archeologicznych śladów neandertalskich migracji, zespół antropologów z New York University i Uniwersytetu Algarve postanowił wykorzystać modele komputerowe, aby odtworzyć potencjalne trasy przemieszczania się naszych prehistorycznych kuzynów.

Wyniki, opublikowane w czasopiśmie PLOS One, sugerują, że neandertalczycy mogli pokonać ponad 3 tys. kilometrów z Kaukazu aż do Ałtaju na Syberii w mniej niż 2000 lat. Kluczem miało być wędrowanie w sprzyjających warunkach klimatycznych oraz podążanie wzdłuż dolin rzecznych.

W tych sprzyjających warunkach środowiskowych, doliny rzeczne tworzyły naturalne "autostrady" migracyjne. Co ciekawe, wyznaczone przez model trasy pokrywają się z rzeczywistymi stanowiskami archeologicznymi, zarówno neandertalskimi, jak i tymi należącymi do tajemniczych denisowian, z którymi jak wiemy się krzyżowali.

Choć modele nie uwzględniają wszystkich możliwych zmiennych, jak zasoby żywności, roślinność, chwilowe zmiany pogody czy wcześniejsze ślady osadnictwa, to oferują realną alternatywę dla badania miejsc, gdzie fizyczne dowody mogą nigdy nie zostać odkryte.

To także dowód na to, jak nowoczesne technologie, od big data po algorytmy symulacyjne, stają się narzędziem dla archeologii przyszłości. Być może to właśnie komputery pozwolą nam pewnego dnia w pełni odtworzyć wielką mapę ludzkich migracji, które na zawsze ukształtowały naszą historię.