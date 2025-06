Co ciekawe, wcześniej uważano je za luksusowy przysmak rzymskiej arystokracji, ale nowe badanie opublikowane w czasopiśmie International Journal of Osteoarchaeology dowodzi, że w miastach sięgali po nie również przedstawiciele niższych warstw społecznych. Naukowcy przeanalizowali w nim szczątki zwierząt znalezione w starożytnym szambie w handlowej części miasta.

Zidentyfikowali tam ssaki, ryby, gady i ptaki, wśród których najliczniej występowały właśnie drozdy - archeolodzy znaleźli aż 165 kości tego gatunku, co znacząco podważa wcześniejsze przypuszczenia, że ptaki te gościły wyłącznie na stołach elity . Jak wskazują teksty z epoki, m.in. Pliniusza Starszego, drozdy przed pieczeniem tuczone były figami i podawane z sosami - znaleziska z Pollentii pokazują jednak bardziej "uliczne" podejście do gotowania.

W przeciwieństwie do szczątków ptaków z domostw, te z jadłodajni przydrożnych miały wyraźne ślady kulinarnej optymalizacji pod kątem wydajności. Analiza szczątków wykazała, że z ptaków usuwano mostek, co umożliwiało spłaszczenie tuszki i szybkie smażenie w oleju, bez utraty wilgotności mięsa . To z kolei wskazuje, że przygotowywano je na bieżąco dla głodnych przechodniów.

Wniosków z wykopalisk jest więc kilka. Po pierwsze, odnalezione dowody sugerują, że drozdy były powszechnie sprzedawane i konsumowane w miejskich przestrzeniach Cesarstwa Rzymskiego, co kwestionuje dotychczasowe przekonanie, oparte na źródłach pisanych, że stanowiły wyłącznie luksusowy produkt dla arystokracji. Co więcej, nie tylko sama technika ich przygotowania była przemyślana, ale także logistyka. Drozdy to ptaki wędrowne, ich sezonowa dostępność była więc wykorzystywana przez miejskich sprzedawców do dywersyfikacji oferty i stabilizacji przychodów.