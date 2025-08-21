Teleskop Webba odkrył nieznany księżyc Urana. Jest ich łącznie aż 29
Astronomowie pochwalili się odkryciem nowego księżyca krążącego wokół Urana, zwiększając tym samym liczbę znanych naturalnych satelitów lodowego giganta do 29. Księżyc, tymczasowo oznaczony jako S/2025 U1, jest tak mały i słabo widoczny, że nie został wykryty nawet przez sondę Voyager 2 podczas jej przelotu blisko czterdzieści lat temu. Co więcej, naukowcy podejrzewają, że Uran może skrywać jeszcze więcej podobnych,mikroskopijnych księżyców.
S/2025 U1 po raz pierwszy pojawił się w polu widzenia Teleskopu Kosmicznego Jamesa Webba (JWST) 2 lutego 2025 roku. Kolejne obserwacje prowadzone przez Southwest Research Institute (SwRI) pokazały, że księżyc porusza się w pobliżu wewnętrznych pierścieni Urana, w odległości około 56 tys. km od jego centrum, w płaszczyźnie równikowej planety. Najbardziej zaskakujący jest jednak jego rozmiar. Zakładając podobną refleksyjność powierzchni, co inne księżyce Urana, S/2025 U1 ma jedynie ok. 10 km średnicy.
To mały księżyc, ale odkrycie o dużym znaczeniu, którego nie dostrzegła nawet sonda Voyager 2 podczas przelotu prawie czterdzieści lat temu
Żadna inna planeta nie ma ich tylu
Jak dodaje Matthew Tiscareno z Instytutu SETI, uczestnik odkrycia: "Żadna inna planeta nie ma tylu małych wewnętrznych księżyców co Uran. Ich złożone interakcje z pierścieniami wskazują na chaotyczną historię, która zaciera granicę między systemem pierścieni a układem księżyców".
Już pytają Szekspira o nazwę
El Moutamid podkreśla również, że odkrycie S/2025 U1 pokazuje, jak współczesna astronomia buduje na dziedzictwie dawnych misji: "Voyager 2 przeleciał obok Urana 24 stycznia 1986 roku, dając ludzkości pierwszy bliski obraz tej tajemniczej planety. Teraz, prawie cztery dekady później, JWST przesuwa granice naszej wiedzy jeszcze dalej".
Na razie niewiele wiadomo o dokładnym składzie księżyca. Zespół astronomów przeszukuje obecnie archiwa danych, aby znaleźć odpowiednią nazwę dla nowego księżyca, tradycyjnie pochodzącą od postaci z dzieł Szekspira. Wkrótce powinniśmy poznać zarówno nazwę, jak i kolejne szczegóły dotyczące tego najnowszego członka rodziny Urana.