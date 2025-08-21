Samolot kosmiczny X-37B ponownie leci w kosmos. Startuje misja OTV-8.

X-37B to samolot kosmiczny, który z wyglądu przypominana pomniejszony wahadłowiec NASA. Maszyna testowana jest na orbicie okołoziemskiej od lat. Przed nami kolejna misja - OTV-8, której start odbędzie się za niespełna dobę.

Samolot kosmiczny X-37B udaje się na ósmą misję orbitalną

Samolot kosmiczny należący do U.S. Space Force zostanie wystrzelony jutro nad ranem. Start zaplanowano na 23:50 czasu wschodniego. U nas będzie wtedy godzina 5:50. Start odbędzie się w ramach misji USSF-36 powierzonej firmie SpaceX Elona Muska, która wynosiła w kosmos X-37B podczas OTV-5 i OTV-7.

Rozwiń

X-37B znajduje się już w ładowni rakiety Falcon 9, która wyniesie samolot kosmiczny wraz z ładunkiem w kosmos. Transmisja ze startu zostanie udostępniona na kanale SpaceX w platformie X i powinna rozpocząć się około 20 minut przed planowanym wystrzeleniem.

Start odbędzie się ze stanowiska Launch Complex 39A w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie, które należy do NASA. Z tego samego kosmodromu w kosmos poleciał nasz astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Misja OTV-8 to różne eksperymenty

Cały przebieg misji OTV-8 owiany jest tajemnicą, gdyż pewne informacje są utajnione. Wiemy jednak, że w ramach najbliższego lotu X-37B w kosmos zostanie przetestowana m.in. kwantowa alternatywa dla GPS-u. Sygnał tego drugiego może być zakłócany i Stany Zjednoczone szukają nowego rozwiązania, które będzie pozbawione podatności na tego typu działania ze strony wroga.

Samolot kosmiczny X-37B należący do Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych. United States Space Force domena publiczna

W ramach misji zostanie przetestowany kwantowy czujnik inercyjny. Jest to najwydajniejsze dotychczas rozwiązanie tego typu, które kiedykolwiek testowano w kosmosie. Testy obejmą również próby nowego sposobu na komunikację laserową, ale w tym przypadku dokładne szczegóły również owiane są tajemnicą, choć mówi się o potencjalnym wykorzystaniu technologii w połączeniu ze Starlinkami.

X-37B należący do U.S. Space Force testowany od lat

Samolot kosmiczny, który obecnie należy do Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych, został zbudowany przez Boeinga. Maszyna przypomina mniejszą wersję promów kosmiczny NASA i ma niespełna 9 metrów długości. Jest to bezzałogowy statek, którego pierwszy lot odbył się w 2006 r., a orbitalny cztery lata później.

Początkowo był to projekt NASA, ale potem przeniesiono go do Departamentu Stanów Zjednoczonych. Dotychczas X-37B odbył siedem misji orbitalnych, z których najdłuższą była OTV-6. Maszyna spędziła wtedy na orbicie okołoziemskiej rekordowe 908 dni. Kolejna była krótsza, potrwała 434 dni i zakończyła się lądowaniem w marcu 2025 r.

Jak dobrze żyć na skróty? Codzienność bez przebodźcowania Content Studio