X-37B biorący udział w misji OTV-7 wylądował w kalifornijskiej bazie U.S. Space Force w Vanderberg 7 marca po godzinie ósmej czasu w Polsce. Maszyna spędziła na orbicie okołoziemskiej 434 dni, czyli ponad 14 miesięcy. Nie był to rekordowy czas i ten nadal należy do misji OTV-6, która trwała 908 dni (od maja 2020 r. do listopada 2022 r.).