Ta struktura może zasilać centrum Drogi Mlecznej. "Nikt nie miał pojęcia".

Te pasma pyłu przypominają ukryte rzeki gazu i pyłu, które przenoszą materię do centrum naszej galaktyki. Midpoint to miejsce, w którym materia z dysku galaktyki przechodzi do ekstremalnego środowiska centrum galaktyki i zapewnia wyjątkową okazję do zbadania początkowych warunków gazowych przed ich akumulacją w centrum naszej galaktyki