W 2024 roku jeszcze nie było pewne, czy program ARRW przetrwa, ale stało się jasne, że jak najbardziej. Okazuje się, że Pentagon jednak całkowicie nie zakończył jego rozwoju. W jego ramach miał powstać pocisk hipersoniczny zdolny do przenoszenia broni jądrowej. Miał on stawić czoło chińskim pociskom hipersonicznym DF-17 oraz rosyjskim pociskom hipersonicznym Kindżał lub balistycznym Sarmat. Nowa broń USA jest tak szybka, że bez trudu może przedrzeć się przez nawet najnowocześniejsze systemy obrony powietrznej.

Jak donoszą eksperci militarni, w bazie amerykańskich sił powietrznych Andersen na wyspie Guam dostrzeżono zaawansowany pocisk hipersoniczny AGM-183 ARRW . Był on podwieszony na jednym z pylonów pod bombowiec strategiczny B-52 Stratofortress. To oznacza jedno, jego testy są na bardzo zaawansowanym poziomie i nie jest tajemnicą, że jego celem będzie zadanie potężnych ciosów Pekinowi, gdyby Chińczycy zdecydowali się uderzyć na Tajwan lub amerykańskie obiekty leżące na Oceanie Spokojnym.

Mówimy tutaj o broni, przed którą obecnie i jeszcze kilka lat Chiny nie mają możliwości się obronić. Pocisk hipersoniczny AGM-183 ARRW to niezwykła broń, której boją się zarówno Chiny, jak i Rosja. Pocisk powietrze-ziemia wyprodukowany przez koncern Lockheed Martin może przemieszczać się i uderzyć w cel z ogromną prędkością dochodzącą do 6,8 kilometra na sekundę, czyli ok. 25 tysięcy kilometrów na godzinę. Co ciekawe, rosyjski pocisk Ch-47M2 Kindżał, czyli chluba samego Kremla, osiąga prędkość ok. 10 Ma, czyli amerykański AGM-183 ARRW jest dwukrotnie szybszy.