X-37B to samolot kosmiczny, który Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych testują od kilkunastu lat. Pierwsza misja tej maszyny odbyła się w 2010 r. Do dziś przeprowadzono kilka prób, z których każda była coraz dłuższa od poprzedniej. SpaceX szykuje się do kolejnego startu w ramach projektu OTV (Orbital Test Vehicle).

SpaceX wykorzysta wielką rakietę Falcon Heavy

W ramach kolejnej misji OTV dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych SpaceX wykorzysta rakietę Falcon Heavy. Składa się ona z trzech pierwszych stopni. W specjalnej ładowni, którą widać na poniższym zdjęciu, znajduje się samolot X-37B. Wraz z nim w kosmos zostaną wystrzelone eksperymenty NASA.