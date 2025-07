Archeolodzy zidentyfikowali w Chorwacji pozostałości ok. 1800-letniej wieży strażniczej z czasów rzymskich, z okresu panowania cesarza Marka Aureliusza. Odkrycie miało miejsce w miejscowości Mohovo, położonej nad Dunajem . Budowla ta była częścią rzymskiego systemu umocnień granicznych tzw. Limes. Fortyfikacje w ramach tego projektu wznoszono na krańcach imperium - przede wszystkim w miejscach szczególnie narażonych na ataki. Odkryta w Chorwacji wieża miała kluczowe znaczenie dla kontroli przeprawy przez rzekę.

Badacze podają, że wieża została zbudowana konkretnie pod koniec II wieku n.e., w czasie wojen markomańskich (166-180 n.e.), kiedy to Rzymianie pod wodzą cesarza Marka Aureliusza walczyli z plemionami germańskimi (Markomanami) i sarmackimi. Zdaniem archeologów odnaleziona wieża w czasach swojej świetności miała wymiary ok. 40 × 30 metrów i była otoczona głęboką fosą oraz drewnianą palisadą, co miało znacząco utrudniać najazdy wroga. Całość była ponadto dobrze chroniona naturalnymi wąwozami z trzech stron.