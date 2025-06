W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, jesteśmy świadkami prawdziwego rozkwitu odkryć archeologicznych. Jedne z nich trafiają się zupełnie przypadkiem - np. podczas spaceru czy przy pracach budowlanych, inne są możliwe dzięki zaangażowaniu pasjonatów wyposażonych w wykrywacze metalu, a jeszcze kolejne to efekt zaawansowanych, precyzyjnie zaplanowanych wykopalisk archeologicznych.

Każde z takich odkryć wnosi nową wartość do naszej wiedzy o dawnych dziejach kontynentu. Jednego z najnowszych i zarazem wyjątkowo interesujących odkryć dokonano niedaleko polskiej granicy - na Morawach w Czechach . Odnaleziony tam artefakt wojskowy rzuca nowe światło na obecność rzymskich legionistów na tych terenach i stanowi wyjątkowy zabytek.

Archeolodzy Instytutu Archeologicznego Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Brnie podczas badań w Hradisku koło Mušova odkryli artefakt wojskowy, który należał do rzymskiego legionisty - to wykonana z brązu sakiewka na ramię lub nadgarstek, która była używana jako portfel. Przedmiot liczy ok. 1800 lat i jest najstarszym tego typu odkryciem dokonanym w Czechach, które "jest wyjątkowe, ponieważ odnaleziono je na terytorium wroga" w tymczasowym obozie Rzymian.