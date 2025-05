Znajdował się w nich ogrom złotych monet, biżuterii i innych przedmiotów. Jeden pakunek zawierał łącznie 598 złotych monet podzielonych na 11 stosików owiniętych w czarną tkaninę. Drugi pakunek, odkryty około metra dalej, zawierał różne metalowe przedmioty - m.in. bransoletki, papierośnice, woreczek z siatki, grzebień, łańcuszek z kluczem i puderniczkę. Po zbadaniu zawartości eksperci wskazali na rzadko spotykaną zawartość złota. Łączna waga skarbu to 7 kg.

Szczyt Zvičina, gdzie ujawniono skarb, jest znany miejscowej ludności od wieków. Obecnie to popularny punkt turystyczny. Wzniesienie jest zwieńczone kościołem św. Jana Nepomucena, zbudowanym pierwotnie w 1584 r. Znajduje się tam też schronisko Raisova chata, które oryginalnie powstało w 1891 r. Depozyt odnaleziono natomiast na jednym ze zboczy góry, gdzie znajdował się sztuczny kopiec skalny.

Skarb został przekazany do Muzeum Czech Wschodnich w Hradcu Králové, gdzie obiekty zbadano. Niedawno eksperci podali szczegóły na temat znaleziska. Według Miroslava Nováka, kierownika działu archeologicznego muzeum, jest to wyjątkowe odkrycie z kilku względów, nie tylko z powodu dużej zawartości złota.

Ciekawy dla archeologów jest między innymi niski wiek zbioru. Wskazano, że liczy sobie ono maksymalnie nieco ponad sto lat. Jak zaznacza muzeum, podczas gdy liczące tysiące lat depozyty mogą dać jedynie mglisty zarys wydarzeń prowadzących do ich ukrycia, ten przypadek daje znacznie szersze możliwości jego badania, obejmujące analizę współczesnych dokumentów archiwalnych.

Spacerowicze wybrali się w okolice szczytu Zvičina, skąd rozciąga się panorama Karkonoszy od strony czeskiej. Na zboczu wzniesienia natrafili na ukryty skarb. By Vojáček Karel - Own work, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wikimedia Commons

W przypadku odnalezionych w skrzynkach pieniędzy depozyt nie może być oceniany jako typowy zestaw monet z epoki, ale przede wszystkim jako skarb metalu szlachetnego, zaznaczają badacze. Potwierdza to numizmatyk Muzeum Czech Wschodnich w Hradcu Králové, Vojtěch Brádle.

- Skarb leżał ukryty w ziemi najwyżej nieco ponad sto lat. Według wybitych dat zawiera on monety z lat 1808-1915, jednak w tym konkretnym przypadku rok 1915 nie jest decydujący dla określenia czasu, w którym depozyt znalazł się w tym miejscu. Wynika to m.in. z obecności kilku sztuk z miniaturowymi oznaczeniami, które mogły zostać dodane po I wojnie światowej. W rzeczywistości te monety zostały wybite na terytorium byłej Jugosławii w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że w ramach odkryć krajowych jest to bardzo specyficzny zestaw pod względem składu, ponieważ większość z nich składa się z monet francuskiej proweniencji, a oprócz monet austro-węgierskich w większych ilościach zawiera również monety belgijskie lub osmańskie. Z drugiej strony, monety niemieckie i czechosłowackie są całkowicie nieobecne - wyjaśnia ekspert.