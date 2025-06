To może być najważniejsze odkrycie archeologiczne w Górnej Austrii w ostatnich latach. Ogłosił je zespół naukowców z OÖ Landes-Kultur GmbH oraz Uniwersytetu w Salzburgu. Od dwóch lat prowadzili oni prace wykopaliskowe na terenie kompleksu budynków na wzgórzu Reinberg w gminie handlowej Thalheim bei Wels. Przypuszczali, że posiadłość o powierzchni 1000 m2 mogła należeć do bogatej rodziny, a ostatnie odkrycie tylko to potwierdziło.