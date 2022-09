Sześć miesięcy temu w Gazie, Salman al-Nabahin, poszukując odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektóre drzewa w sadzie nie zakorzeniły się prawidłowo, postawił wraz z synem zacząć kopać w podłożu. Niedługo po rozpoczęciu prac, narzędzia mężczyzn trafiły na coś twardego i nieznanego im z wyglądu. Odkrycie miało miejsce na terenie obozu dla uchodźców Bureij, około kilometra od granicy z Izraelem.

Zdjęcie Mężczyzna nie uważa, że mozaika jest jego własnością, pomimo znalezienia jej na swojej ziemi / Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images / Getty Images

Po dokonaniu znaleziska, al-Nabahin zaczął przeszukiwać sieć w poszukiwaniu dalszych odpowiedzi. Jak mówi: "Szukałem w internecie... Dowiedzieliśmy się, że to mozaika pochodząca z epoki bizantyjskiej. Postrzegam to jako skarb, ale bliższy, droższy niż skarb. To nie jest osobiste odkrycie, należy do każdego Palestyńczyka".

Reklama

Zdjęcie Odkrywca wraz z synem wyczyścili cenną mozaikę. Będzie ona także jak najszybciej zabezpieczona / Ahmed Zakot/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / Getty Images

Co dokładnie znaleziono pod ziemią?

Palestyńskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności przekazało, że podłoga zawierała kilka paneli mozaikowych, przedstawiających zwierzęta i różne aspekty życia społecznego w czasach bizantyjskich. Odkrycie archeologiczne jest jednak wciąż w początkowej fazie, a ministerstwo czeka na poznanie kolejnych tajemnic i wartości cywilizacyjnych. Zespół badawczy współpracuje z międzynarodowymi ekspertami i naukowcami z francuskiej szkoły archeologii.

Zdjęcie Fragment odkopanej mozaiki bizantyjskiej / Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images / Getty Images

Gaza jest bogata w antyki. Była ważnym miejscem handlu dla cywilizacji sięgających tak daleko wstecz, jak starożytni Egipcjanie i Filistyni przedstawieni w Biblii, poprzez Imperium Rzymskie i krucjaty. W ostatnich latach dokonano tu kilku odkryć, jednak ze względu na brak funduszy oraz odpowiednich specjalistów, miasto jest zmuszone zapraszać międzynarodowe grupy do pomocy w procesie wykopalisk oraz konserwacji.