Standard SAE (Society of Automotive Engineers) określa poziom autonomiczności pojazdu. Dzieli się na sześć kategorii, od 0 do 5, gdzie 0 oznacza brak automatyzacji, a 5 pełną autonomię. Obecnie na drogach można spotkać pojazdy na poziomie 2, który pozwala pojazdowi na wykonanie kilku funkcji jednocześnie, m.in. utrzymanie się na pasie ruchu przy odpowiedniej odległości od samochodu przed sobą, jednak kierowca musi być w pełni gotowy do przejęcia kontroli nad nim w każdej chwili.