Sławosz Uznański-Wiśniewski. Pierwszy wywiad po powrocie do Polski

Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski. Polski astronauta zdecydował się udzielić pierwszego wywiadu po powrocie do kraju w Polsat News. Z rodakiem rozmawiał Przemysław Białkowski. Sławosz Uznański-Wiśniewski nie zostanie zbyt długo w Polsce i wkrótce wraca do Niemiec, a potem leci do Stanów Zjednoczonych.