Jedzenie w kosmosie wygląda inaczej niż na Ziemi. Członkowie misji kosmicznych nie mogą zabierać ze sobą normalnych, nawodnionych dań, więc podstawą diety astronautów jest żywność liofilizowana . To szczelnie zamknięta, skompresowana, całkowicie wysuszona po zamrożeniu żywność, która na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przechodzi rehydratację, przez co niemal niczym nie różni się od produktów na Ziemi, choć zdaniem Sławosza wszystko w kosmosie smakuje trochę inaczej.

Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał ze sobą na ISS pierogi. Tradycyjne danie kuchni polskiej to, jak mówi, wersja wegetariańska, którą jemy podczas świąt Bożego Narodzenia. Miliony Polaków spożywają takie pierogi jako jedną z potraw wigilijnych, choć nie brak ich fanów także i przez cały rok. Chodzi oczywiście o pierogi z kapustą i z grzybami. Podobnie jak reszta gotowych dań, astropierogi poleciały na orbitę jako liofilizat. Po podłączeniu opakowania do urządzenia zostały one nawodnione i podgrzane. Można poczuć się jak w domu.