Dżuma dymienicza, wywoływana przez bakterię Yersinia pestis, jest często kojarzona z historycznymi pandemiami, ale nie należy zapominać, że w niektórych częściach świata wciąż pozostaje dużym zagrożeniem. I chociaż przypadki w Stanach Zjednoczonych są stosunkowo rzadkie, o jednym pisaliśmy na początku ubiegłego roku, a dziś dowiadujemy się o kolejnym.

Myśleliście, że dziś już nikt nie choruje na dżumę? Owszem, przypadków jest niewiele, ale się zdarzają, dlatego warto zachować czujność i pamiętać o środkach zapobiegawczych. A mowa m.in. o uważnej obserwacji zwierząt domowych, szczególnie tych wychodzących - zakażony mieszkaniec stanu Oregon z ubiegłego roku najprawdopodobniej zaraził się chorobą od swojego kota, który wykazywał charakterystyczne objawy.

Dżuma wróciła do Kalifornii

W tym miejscu warto dodać, że dżuma dymienicza to najczęściej występująca u ludzi i zwierząt forma dżumy, a do zakażenia dochodzi zwykle w wyniku pokąsania przez pchły uprzednio zainfekowane w wyniku kąsania chorych szczurów, wiewiórek lub innych małych ssaków. Może być też wywołana spożyciem skażonego pokarmu lub wody, chociaż tego typu przypadki u ludzi są rzadkie.

A jeśli chodzi o samą infekcję, to zwykle zaczyna się ona od objawów grypopodobnych, w tym zmęczenia, gorączki, dreszczy i bólu głowy, w ciągu dwóch tygodni od ugryzienia. Na szczęście współczesna medycyna radzi sobie z dżumą, odpowiednio szybko podane antybiotyki skutecznie zwalczają infekcję - tak jest u pacjenta z okolic jeziora Tahoe, jego stan jest stabilny, więc nie trafił do szpitala i leczy się w domu.

Dżuma jest naturalnie obecna w wielu częściach Kalifornii, zwłaszcza w wyżej położonych rejonach hrabstwa El Dorado. Dlatego mieszkańcy i turyści powinni zachować ostrożność, szczególnie w trakcie wędrówek i biwaków w miejscach, gdzie żyją gryzonie

Monitoring i niepokojący sygnał

Kalifornijski departament zdrowia co roku bada populacje gryzoni pod kątem obecności bakterii. W tym sezonie w rejonie jeziora Tahoe odnotowano już cztery przypadki zakażonych zwierząt. Ostatni raz chorobę u człowieka potwierdzono tu w 2020 roku, a średnio w całych Stanach Zjednoczonych zgłasza się zaledwie kilka przypadków rocznie - głównie w wiejskich rejonach zachodnich stanów.

Eksperci przypominają proste zasady bezpieczeństwa: usuwać sterty krzaków i kamieni, stosować repelenty z DEET, używać preparatów przeciwpchelnych u zwierząt domowych i - co szczególnie istotne - nie wpuszczać pupili śpiących na wolności w rejonach endemicznych do łóżka.

