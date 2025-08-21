Autorzy nowego badania podkreślają jednak, że konsekwencje zdrowotne sięgają znacznie dalej niż samo ryzyko sięgnięcia po tradycyjne papierosy. Dane wskazują, że młodzi użytkownicy e-papierosów częściej zmagają się z astmą, zapaleniem płuc, zapaleniem oskrzeli, a nawet problemami z płodnością. Lista obejmuje też bóle głowy, migreny i zawroty głowy. Szczególnie alarmujący wydaje się również związek pomiędzy wapowaniem a pogorszeniem zdrowia psychicznego, od depresji aż po myśli samobójcze.

Spójność dowodów jest uderzająca. W wielu badaniach młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, częściej zaczynają palić w przyszłości

Astma, depresja i inne skutki uboczne

Jej zdaniem konieczne są silniejsze działania zdrowia publicznego, aby chronić nastolatków przed konsekwencjami. Dr Greg Hartwell z LSHTM dodaje, że rynek e-papierosów kontroluje przemysł tytoniowy, dlatego niezbędne są dalsze restrykcje, szczególnie w obszarze marketingu skierowanego do dzieci.

Zakaz jednorazowych e-papierosów

Firmy związane z rynkiem tytoniowym i wapingowym bronią się, wskazując na korzyści dla dorosłych: "Wapowanie przeznaczone jest wyłącznie dla palaczy, jako mniej szkodliwa alternatywa. Nigdy nie powinno trafiać do dzieci" - zaznacza Jamie Strachan z VPZ.

Z kolei dr James Murphy z British American Tobacco twierdzi, że istnieje niewiele dowodów na to, iż wapowanie jest "bramą" do palenia: "Pomogło ono milionom dorosłych odejść od papierosów, a odpowiednie regulacje mogą wspierać budowę społeczeństwa wolnego od dymu tytoniowego".

Nie wszyscy są jednak przekonani do tych zapewnień i wystarczy tylko wspomnieć, że w czerwcu tego roku brytyjski rząd zdecydował się na mocny krok - całkowity zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Obejmuje on wszystkie modele, niezależnie od zawartości nikotyny i dotyczy sprzedaży zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online (dopuszczone pozostały jedynie wersje wielokrotnego użytku) i wydaje się iść w parze z najnowszym raportem.

