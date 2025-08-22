Brytyjski pociąg pobił rekord świata. Najdłuższy dystans na napędzie z baterią.

Pociągi z napędem bateryjnym nie są jeszcze w stanie pokonywać odległości mierzonych w setkach kilometrów. Mimo to Brytyjczycy z Great Western Railway ustanowili w tym zakresie nowy rekord świata. Na jednym naładowaniu akumulatora udało im się przejechać najdłuższy dystans, choć warto zauważyć, że pojazd biorący udział w biciu rekordu został do tego odpowiednio przygotowany.

Brytyjski pociąg Great Western Railway ustanowił rekord świata

Nowy rekord świata w przypadku pociągów wyposażonych w napędy oparte na bateriach udało się pobić Brytyjczykom z Great Western Railway, który zdołali tego dokonać z wykorzystaniem pojazdu klasy 230. Wynik został potwierdzony przez organizację Rail Performance Society, która odpowiada za badania na kolei w Wielkiej Brytanii.

Przedstawiciele Rail Performance Society wzięli udział w rekordowym przejeździe i bacznie się mu przyglądali. I tutaj warto mieć na uwadze, że Great Western Railway odpowiednio przygotowało się do jazdy.

Pociąg klasy 230, który ustanowił nowy rekord świata, zdołać pokonać na jednym naładowaniu akumulatora dystans 200 mil, czyli blisko 322 kilometry. Pojazd poruszał się jednak z prędkością 30-40 mil/h (w tak zwanym trybie SuperMode) i ponadto wyłączono w nim ogrzewanie. Gdyby przejazd odbył się w normalnych warunkach (przy prędkości niespełna 100 km/h), to udałoby się pokonać maksymalnie około 120 mil.

Dzisiejsza próba pobicia rekordu była świetną zabawą, ale podkreśliła też ważną kwestię: inwestycje w technologię akumulatorową są niezbędne, ponieważ zamierzamy wymienić naszą starzejącą się flotę pojazdów z silnikiem Diesla

Warto dodać, że poprzedni rekord należał do pociągu Stadlera, który udało się ustanowić w Niemczech. Pojazd pokonał wtedy na jednym naładowaniu akumulatora dystans 139 mil.

Brytyjska kolej stawia na pociągi z napędami akumulatorowymi

Great Western Railway planuje wprowadzać kolejne pociągi z napędami akumulatorowymi, ale widzi też trudności, które związane są z osiągnięciem takiego celu. Dotyczy to nie tylko dystansu, które mogą pokonywać takie pojazdy, ale również prędkości ładowania wbudowanych baterii. To rozwiązania, które z pewnością należy dopracować.

Alternatywne źródła energii poszukiwane są także przez kolej w Polsce. Niedawno wspominaliśmy wam, że Koleje Dolnośląskie planują testować na trasie do Karpacza lokomotywę wodorową. Jest to pojazd, który został opracowany przez bydgoską firmę PESA.

