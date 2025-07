Warto dodać, że lokomotywa wodorowa PESY już w przeszłości ciągnęła wagony towarowe. Nastąpiło to w trakcie specjalnego przejazdu na Hel w 2023 r. Jednak Koleje Dolnośląskie to pierwszy przewoźnik pasażerski w kraju, który przetestuje ją w większym zakresie .

Testy mają rozpocząć się w sierpniu i odbędą się na zmodernizowanej linii kolejowej z Jeleniej Góry do Karpacza , co ustalił serwis rynek-kolejowy.pl. Oddano ją do użytku kilka tygodni temu.

W weekendy na trasie do Karpacza kursują dodatkowe pociągi ciągnięte przez lokomotywę spalinową. To właśnie w tych składach zostanie wykorzystany pojazd SM42-6Dn firmy PESA. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa program pilotażowy. Jeśli jednak w sierpniowe weekendy wybierzecie się do Karkonoszy pociągiem, to jest spora szansa na to, że zobaczycie ten pojazd na własne oczy.