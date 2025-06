Pociągi wróciły do Karpacza. To nie był udany start

Po 25 latach przerwy pociągi wróciły do Karpacza. Pierwsze składy pojechały linią kolejową z Jeleniej Góry pod Śnieżkę w weekend. Niestety nie był to udany start. Pasażerowie, którzy wybrali się w podróż pociągiem do Karpacza, skarżyli się na tłok, opóźnienia oraz odwołane połączenia. Potwierdzają to relacje niezadowolonych turystów.