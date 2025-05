Pociąg pasażerski dojechał do Karpacza. Czekano na to 25 lat

Pierwszy pociąg pasażerski od ponad 25 lat dojechał do stacji w Karpaczu. Był to popularny Link, czyli dwuczłonowy spalinowy zespół trakcyjny SA139. Pojazd przyjechał do miasta w środę. Pociąg dotarł bez pasażerów i była to część testów przed ponownym uruchomieniem trasy kolejowej do Karpacza, co nastąpi w przyszłym miesiącu.