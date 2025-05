Pociągiem z Wrocławia do Czech przez cały rok. Nie tylko sezonowo.

Pociągi z Wrocławia do Czech na linii 291 jeżdżą jedynie sezonowo. Ma to miejsce w okresie wiosna-lato, ale samorząd województwa dolnośląskiego planuje to zmienić. Jeśli uda się zrealizować nowy pomysł, to połączenia kolejowe pomiędzy Wrocławiem a Hradec Kralove będą odbywać się przez cały rok.