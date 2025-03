Będzie szybciej. Do łodzi w nieco ponad pół godziny

Trasa oczywiście nie skończy się na Łodzi. W dalszym etapie poprowadzi do Wrocławia. Cały 480-kilometrowy projekt będzie budowany etapami i zostanie ukończony w 2035 roku. Będzie stanowił część trasy „Y” łączącej stolicę Dolnego Śląska z Warszawą i Poznaniem.

Poprowadzenie trasy wiąże się z koniecznością budowy tuneli kolejowych. Najdłuższym będzie tunel pod Odolanami. To 10-kilometrowa, dwunawowy obiekt. CPK chwali się, że jego forma architektoniczna i funkcjonalne rozwiązania w dłuższej perspektywie przyczynią się do „zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej oraz pochłaniania pyłów i dwutlenku węgla”. Zapewne pod tym jakże barwnym opisem kryje się po prostu większa ilość trawy, drzew i krzewów, które będą swobodnie mogły sobie rosnąć wokół tunelu.

Ale jest też ciekawsza informacja. - Zastosowane zostanąpowłoki antygrafitti odporne na działanie warunków atmosferycznych, co zmniejszy koszty eksploatacji - czytamy w komunikacie CPK. Jeśli ta powłoka się sprawdzi i oprócz zapewnień będą później przeznaczone odpowiednie środki na utrzymanie i czyszczenie, może doczekamy się estetycznych przestrzeni. Zdecydowanie dobry krok.

Wizualizacja portalu wjazdowego do tunelu w kierunku Warszawy CPK materiały prasowe

Jak zapewnia spółka, tunel zapewni najwyższy standard techniczny i bezpieczeństwo. Dwunitkowa konstrukcja może pozwolić w razie potrzeby przekształcenie każdej z naw w bezpieczny obszar ewakuacyjny. Przejścia pomiędzy nitkami będą rozmieszczone w ostępach nie większych niż 500 metrów, aby zapewnić szybki dostęp do bezpiecznej strefy. Projekt uwzględnia również rozwiązania niezbędne dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Jeśli ktoś liczy, że architektura towarzysząca CPK podbije światowe czasopisma i portale branżowe niczym Dworzec Metropolitalny w Lublinie, to może się przeliczyć. Spółka i biura projektowe postawiły na proste bryły. Ale czy w tym przypadku możemy postrzegać to jako wadę? W żadnym wypadku. To budynki obsługi, a więc liczyć się ma przede wszystkim funkcjonalność.