Zmiany zaczną obowiązywać już za kilka dni. Marcowa korekta jazdy pociągów zostanie wprowadzona już w najbliższą niedzielę – 9 marca . Jest to pierwsza tego typu zmiana w rozkładzie 2024/2025 i wiemy, że potrwa do 14 czerwca br.

PKP Polskie Linie Kolejowe w trakcie opracowywania korekty współpracowało z przewoźnikami. Po to, aby zapewnić jak najoptymalniejsze połączenia. Związane to jest m.in. z modernizacją linii kolejowych. Tego typu prace odbywają się obecnie na różnych odcinkach w Polsce.

PKP PLK ujawniło pewne zmiany, które zaczną obowiązywać wraz z wprowadzeniem w życie marcowej korekty rozkładu jazdy pociągów. Wybrane połączenia mają odbywać się w krótszym czasie. Dotyczy to m.in. tras obsługiwanych przez PKP Intercity. Wśród nich jest krótsza podróż z Warszawy do Rzeszowa, która zostanie skrócona do rekordowych 3 godzin i 47 minut.