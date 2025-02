Linia Y ma być oddawana do użytku etapami i powinna być w pełni gotowa dopiero w latach 30. obecnego wieku. Polacy wierzą, że jej nitkę biegnącą do Poznania uda się wydłużyć do Berlina. Pozwoliłoby to na znaczące skrócenie podróży do stolicy Niemiec. To jednak wymaga ogromu prac oraz inwestycji, które pozwolą przygotować trasy dla bardzo szybkich pociągów, a to wiąże się z wydatkami liczonymi w miliardach złotych.