Pendolino przyspiesza. Z Warszawy do Wrocławia w 3,5 godziny

PKP Intercity szykuje marcową korektę rozkładu jazdy pociągów. To sprawi, że wybrane połączenia mają odbywać się w krótszym czasie. Na przykład podróż Pendolino z Warszawy do Wrocławia ma trwać niecałe 3,5 godziny. Do obiecanych przez rząd "100 minut" jeszcze daleko, ale i tak jest to zmiana na plus.