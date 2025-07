Zbudował najwęższy samochód świata. Kierowca może klaskać nad dachem

Absolutny rekord wśród aut kompaktowych. Fiat Panda o szerokości 50 cm

Choć po miejskich drogach jeździ coraz więcej niebezpiecznych SUV-ów i aut je naśladujących, to wciąż popularnym rozwiązaniem w wielu miastach są samochody kompaktowe. Takimi można wcisnąć się niemal wszędzie. To jednak, czego dokonał właściciel Fiata Pandy z Włoch, przebija wszystko, co do tej pory widzieliśmy. Przerobił on swój i tak mocno kompaktowy pojazd, aby zwęzić go tak mocno, jak tylko się da.

Andrea Marazzi wyciął około 96 cm ze środka swojego pojazdu i zostawił tylko 50 cm. Samochód jest tak wąski, że jest w stanie przecisnąć się między dwoma samochodami jadącymi po sąsiednich pasach ruchu. Gdy kierowca rozłoży ręce, może je wyciągnąć przez oba okna i klaskać nad dachem. Co najciekawsze, jest on w stanie normalnie jeździć. Tyle że właściciel musiał usunąć z niego oryginalny, 4-cylindrowy silnik spalinowy i całe mnóstwo innych elementów. To przycięte do granic możliwości cacko napędza silnik elektryczny zasilany parą 12-woltowych baterii.

Choć pod względem rozmiarów przypomina motocykl, to nie jest jednośladem. To samochód czterokołowy, dzięki czemu może stać w miejscu bez podparcia. Ma tylko jedno światło przednie (i dwa kierunkowskazy) oraz dwa światła z tyłu. Od przodu wygląda jak cyklop. Co ciekawe, mieszczą się w nim dwie osoby: kierowca i jeden pasażer na tylnim siedzeniu.

Najniższy i najwęższy samochód świata. Znów włoska Panda i brytyjski Peel P50

Fiat Panda okazuje się świetną bazą do ekstremalnych przeróbek. Stworzono na jego podstawie nie tylko najwęższe, ale również najniższe auto świata. W 2023 roku opisywaliśmy niesamowitą historię ściętej na pół Pandy, która wygląda jak zanurzona pod ziemią. Auto przypomina gokarta i naprawdę jeździ.

Tę modyfikację także wykonali Włosi, nazywając swój pojazd "Carmagheddon", co stanowi nawiązanie do gry komputerowej Carmageddon, bardzo krwawych wyścigów, w których przeciwnicy niszczyli wzajemnie swoje auta. Po wymontowaniu całego podwozia zbudowali oni platformę napędzaną silnikiem ze skutera, a na niej postawili górną część karoserii.

Jeśli zaś chodzi o najwęższy samochód świata, to rekordzistą spośród modeli produkowanych seryjnie jest Peel P50, produkowany w Anglii w latach 1962-1965 oraz od 2010. Trafił on nawet do Księgi Rekordów Guinnessa. Jest to mikrosamochód trzykołowy z silnikiem spalinowym, a od 2011 dostępna jest też wersja elektryczna. Ma on 99 cm szerokości (prawie dwa razy tyle, co przerobiona Panda) i waży zaledwie 59 kg.

