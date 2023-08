Włosi stworzyli najniższy samochód świata. To dziwadło naprawdę jeździ!

Kierowca niezwykłego pojazdu może dostać do środka kabiny wchodząc przez uchyloną tylną klapę bagażnika. W czasie jazdy musi cały czas leżeć, co jest raczej mało komfortowe. Samochód daje się sterować na podobnej zasadzie jak gokart - platforma po nawierzchni porusza się na siedmiu kołach. Dziwaczne auto potrafi rozpędzić się do prędkości 40 kilometrów na godzinę.



Wideo youtube

Na dachu auta umieszczono małą kamerę, która transmituje obraz do smartfona, który posiada kierowca. Dzięki temu kierujący może uniknąć zderzenia z innym autem lub obiektem na drodze.



Samochód nie ma zezwolenia na poruszanie się po drogach, gdyż oczywiście nie spełnia żadnych norm bezpieczeństwa. Jego widok robi jednak wstrząsające wrażenie na każdym, kto zobaczy go na drodze. - Chyba śnię... przecież to niemożliwe! - to jeden z wielu komentarzy internautów, którzy obejrzeli film z przerobionym przez Włochów Fiatem Pandą. Celem grupy włoskich youtuberów było stworzenie jednego z najbardziej niezwykłych aut świata. Na pewno widok tego samochodu poruszającego się po ulicy jest czymś, czego się nigdy nie zapomni.



Polecamy na Antyweb | Ustawa ograniczy używanie smartfona do 40 minut dziennie