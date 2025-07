Jeśli spojrzeć na pomysły kolejnych amerykańskich startupów, to przyszłość lotów kosmicznych wcale nie leży w rakietach (choć Elon Musk pracujący nad Starshipem z pewnością się z tym nie zgadza). Po gigantycznej "wirówce" SpinLaunch czy kosmicznej armacie Green Launch przyszedł czas na magnetyczny tor z rampą firmy Auriga Space. Jak wyjaśniają jego pomysłodawcy, start rakiety to w większości walka z grawitacją, w której zdecydowaną część masy pojazdu stanowi... samo paliwo.

Jej firma chce zminimalizować ten koszt, dlatego system zakłada umieszczenie statku kosmicznego na torze magnetycznym, który kończy się stromą rampą startową - dopiero po osiągnięciu ogromnej prędkości pojazd ma odpalić silnik, by wykonać ostatni manewr i wejść na orbitę. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy słyszymy o podobnej koncepcji, bo pomysły "magnetycznych wind kosmicznych" pojawiały się już w przeszłości, ale nigdy nie wyszły poza deskę kreślarską. Auriga Space przekonuje jednak, że dzięki postępowi technologicznemu rozwiązanie jest już wykonalne, a co najważniejsze opłacalne.