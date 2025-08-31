Największa bocznica kolejowa w Europie. Jest w Polsce

Gdzie znajduje się największa bocznica kolejowa w Europie? Tym kolosem jest warszawska Olszynka Grochowska. Polska może pochwalić się ogromnym kompleksem tego typu, na którego tle inne znajdujące się na Starym Kontynencie bledną. Wkrótce powstanie tu nowa lokomotywownia, która będzie znacznie większa od tej sprzed kilkudziesięciu lat.

Warszawska Olszynka Grochowska największą bocznicą kolejową w Europie

Olszynka Grochowska to prawdziwy kolos. Największa bocznica kolejowa w Europie rozciąga się na powierzchni 64 hektarów, na których położono łącznie 57 kilometrów torów. W skład kompleksu wchodzą różne budynki i wśród nich jest historyczna lokomotywownia z 1936 r.

Największa hala wchodząca w skład Olszynki Grochowskiej ma aż 420 metrów długości oraz 24 metry szerokości. Kompleks jest w stanie pomieścić jednocześnie trzy pełne składy pociągowe.

Kompleks ma ogromne znaczenie dla polskiej kolei pasażerskiej. Każdego dnia z Olszynki rusza w trasę około 80 pociągów PKP Intercity. Co kilka dni wagony są myte, a gruntowane czyszczenie (w specjalnym budynku) przechodzą raz na dwa tygodnie.

To tutaj pociągi przechodzą naprawy, gruntowne przeglądy, czyszczenie i przygotowanie do trasy. Obsługiwane są tu zarówno wagony, lokomotywy, jak i składy Pendolino .

Największa bocznica kolejowa w Polsce z nową lokomotywownią

W 2024 r. PKP Intercity ogłosiło przetarg na budowę nowej lokomotywowni, która stanie w Olszynce Grochowskiej. Termin realizacji przewidziano na 33 miesiące. Nowy kompleks zastąpi ten historyczny sprzed blisko 90 lat, ale nie zostanie on zburzony i ma być odrestaurowany.

Kontrakt na budowę nowej lokomotywowni na największej bocznicy kolejowej w Europie podpisano w marcu br. Będzie to wielki kompleks kilkukrotnie większy od poprzedniego. W ramach inwestycji powstanie także myjnia dla lokomotyw oraz stanowisko do diagnostyki taboru kolejowego. Termin realizacji budowy przewidziano na maksymalnie 18 miesięcy od uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie robót.

