Nowe badanie, opublikowane w czasopiśmie Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, wydaje się pozostawać w sprzeczności ze wszystkim, co ostatnio słyszymy na temat mięsa, szczególnie czerwonego. Jego autorzy - korzystając z amerykańskiego programu National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), a konkretniej danych prawie 16 tys. dorosłych w wieku 19 lat i starszych - sprawdzili, ile białka zwierzęcego i roślinnego uczestnicy spożywają na co dzień i czy te wzorce żywieniowe mają związek z ryzykiem zgonu z powodu chorób serca, raka lub innych przyczyn.

Jedz białko zwierzęce na zdrowie

Co ciekawe, nie stwierdzono zwiększonego ryzyka śmierci przy wyższym spożyciu białka zwierzęcego. Wręcz przeciwnie, dane wykazały niewielkie, ale istotne statystycznie zmniejszenie ryzyka zgonu związanego z chorobami nowotworowymi u osób jedzących więcej białka pochodzenia zwierzęcego. Jak wyjaśnia prof. Stuart Phillips, kierownik Wydziału Kinezjologii Uniwersytetu McMaster, który nadzorował projekt:

Wokół białka narosło wiele niejasności - ile powinniśmy go jeść, jakie źródła wybierać i co to oznacza dla zdrowia w długim okresie. To badanie wnosi więcej jasności, co jest kluczowe dla osób, które chcą podejmować świadome, oparte na dowodach decyzje dotyczące diety.

Aby zapewnić wiarygodność wyników, zespół sięgnął po sprawdzone metody statystyczne, od procedur Narodowego Instytutu Raka (NCI) po Próbkowanie Monte Carlo łańcuchami Markowa (MCMC). Taki zestaw pozwolił im nie tylko wyłapać codzienne wahania w ilości spożywanego białka, ale też zbudować znacznie pełniejszy i bardziej wiarygodny obraz długoterminowych nawyków żywieniowych.

Sprawdzili wpływ białka na długość życia

Jak podkreśla prof. Stuart Phillips z Uniwersytetu McMaster, chodziło o zastosowanie "złotego standardu" analiz, by nikt nie mógł podważyć solidności wniosków. Bo warto odnotować, że badanie zostało sfinansowane przez National Cattlemen's Beef Association (NCBA), czyli stowarzyszenie branżowe działające na rzecz amerykańskich producentów wołowiny, co może budzić pewne wątpliwości, nawet jeśli autorzy przekonują, że organizacja nie miała żadnego wpływu na projekt badania, zbieranie danych, ich analizę czy publikację wyników.

Wnioski? Brak powiązań między całkowitym spożyciem białka - zarówno zwierzęcego, jak i roślinnego - a ryzykiem przedwczesnej śmierci, w tym tej związanej z chorobami serca czy nowotworami. Co ciekawe, białko roślinne wydaje się w tym kontekście neutralne, podczas gdy białko zwierzęce może dawać drobny, lecz zauważalny efekt ochronny w odniesieniu do nowotworów.

Oczywiście, badania obserwacyjne nie rozstrzygają kwestii przyczyn i skutków, ale świetnie wskazują trendy w dużych populacjach. A te, zestawione z wieloletnimi badaniami klinicznymi, mówią jasno, w zbilansowanej diecie jest miejsce zarówno dla źródeł zwierzęcych, jak i roślinnych. Jak podsumowuje główny autor pracy, Yanni Papanikolaou: "Oba typy białka sprzyjają zdrowiu i długowieczności".

