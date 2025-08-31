W dniach 29-31 sierpnia miało miejsce niezwykłe wydarzenie European Rover Challenge na krakowskiej Akademii Górniczo Hutniczej, podczas którego w konkursie starło się 25 łazików zespołów z całego świata. Pięć z nich reprezentowało polskie uczelnie.

Wyzwanie, które mieli do pokonania, nie było łatwe. Specjalnie zaprojektowany przez nich łazik musiał z jak największą precyzją wykonać zadania, które bazowane były na prawdziwych misjach kosmicznych NASA i ESA. Jednocześnie w konkursie liczyły się umiejętności miękkie i analityczne.

Główna część zawodów odbywała się na marsjańskim torze Marsyard, który został stworzony z myślą o jak najlepszym odwzorowaniu terenu Czerwonej Planety. Były tam m.in. aktywne wulkany i kratery uderzeniowe.

Marsyard, na którym łaziki prezentowały swoje możliwości Julia Król INTERIA.PL

Zadania, w których brały udział łaziki

Jedną z konkurencji było wykonywanie zadań serwisowych przez łazika, m.in. włączanie przełączników lub podłączanie wtyczek. Sprawdzane było, czy łazik poradzi sobie z tak precyzyjnymi operacjami.

Łazik Phoenyx szwajcarskiego zespołu EPFL Xplore Julia Król INTERIA.PL

Marsyard imitował prawdziwą powierzchnię Marsa, więc nie zabrakło zadań związanych z poruszaniem się po nim. Łaziki musiały przejechać wyznaczoną trasę, unikając wszelkich przeszkód, a punktowane były zdolność planowania i wybierania najlepszej ścieżki.

Podczas wyzwania z nawigowania, jeździk poruszał się samodzielnie, sam znajdował swoją pozycję i cel podróży.

Przy innych zadaniach operator łazika nie mógł swobodnie patrzeć na teren - schowany w namiocie miał możliwość obserwacji jedynie z kamer samego łazika, co miało jeszcze bardziej przypominać warunki panujące podczas misji na Marsie.

Łazik Kalman polskiej drużyny AGH Space Systems Julia Król INTERIA.PL

Podczas konkursu liczyła się również współpraca łazika z dronem, aby zbierać dane z miejsc trudno dostępnych dla samego łazika. Do tego celu zbudowano specjalną klatkę, w której wykonywane były manewry dronem.

W specjalnie zaprojektowanej klatce drużyny manerwowały swoimi dronami Julia Król INTERIA.PL

Oprócz tego oceniano zdolności manipulowania przedmiotami w ruchu podczas zadań ze znalezieniem sondy i dostarczeniem jej do określonego miejsca unikając zderzeń z innymi obiektami. Ważna była także zdolność do badania terenu przez łazika, który zbierał informacje o glebie, skałach i innych elementach środowiska. Podczas badania Marsyardu, łazik musiał pobrać próbki gleby lub skał z różnych punktów na trasie. Tutaj liczyła się precyzja, aby łazik nie zanieczyścił próbek i nie uszkodził materiału.

Ostatnią konkurencją, z jaką przyszło się zmierzyć zespołom, było poszukiwanie śladów życia lub warunków sprzyjających życiu - łazik musiał analizować próbki pod kątem mikroorganizmów.

Łazik HAL-062 polskiej drużyny KNR Rover Team z Politechniki Warszawskiej Julia Król INTERIA.PL

Z jakimi problemami zetknęli się uczestnicy?

Drużyna SKA Robotics z Politechniki Warszawskiej, operowała łazikiem SIRIUS II. Zapytaliśmy szefa technicznego budowy łazika, Adama Jelińskiego, jakie wyzwania czekały na nich podczas budowy łazika.

- Największymi wyzwaniami, z jakimi musieliśmy się zmierzyć, projektując swój łazik, okazały się zawieszenie oraz integracja wszystkich systemów. W przypadku łazika, który ma jeździć po bardzo trudnym terenie, zawieszenie jest niezwykle istotne, aby zapewnić mu dobre możliwości przejazdu przez bardzo wyboiste i strome tereny, a także stabilność bazy - aby kamery miały dobry widok, a sensory nie wysyłały błędnych danych od wibracji.

Łazik Sirius II polskiej drużyny z Politechniki Warszawskiej SKA Robotics Julia Król INTERIA.PL

Atrakcje na evencie

Na AGH podczas całego trwania wydarzenia odbywały się liczne wystąpienia ekspertów z branży. Pojawiły się tam tematy takie jak wyzwania związane z komercjalizacją przestrzeni kosmicznej, plany powrotu na Księżyc czy najważniejsze osiągnięcia współczesnej metrologii czasu.

Cały event obfitował w stoiska wystawców, gdzie prezentowali swoje produkty i eksponaty naukowe, a także przeprowadzali eksperymenty. Dla uczestników każdego wieku dostępne były zajęcia praktyczne i pokazy, które zapewniły kluby naukowe, stowarzyszenia i fundacje STEM. Można tam było również spotkać różne start-upy i poznać ich wizje na nowe technologie.

Swoje stanowisko miała m.in. Polska Agencja Kosmiczna, gdzie można było zgarnąć fajne gadżety w mini quizie.

Stanowisko Polskiej Agencji Kosmicznej na ERC 2025 Julia Król INTERIA.PL

Politechnika Świętokrzyska pokazała swojego robo-psa Burka.

Robo-pies z PŚw skradł serca widowni Julia Król INTERIA.PL

Rozstrzygnięcie konkursu. Kto wygrał w tym roku European Rover Challenge?

W tegorocznym ERC zwyciężył zespół EPFL Xplore, reprezentujący Politechnikę Federalną w Lozannie, uzyskując najwyższy wynik punktowy. Na drugim miejscu znaleźli się zawodnicy STAR Dresden e.V., reprezentujący Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, a trzecie miejsce zajęli gospodarze - ekipa AGH Space Systems z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Rozwiń

Prócz konkursu na miejscu, uczestnicy mogli się zmierzyć w formule zdalnej, podczas której musieli zbadać miejsce katastrofy starej ekspedycji za pomocą robotów, a także podjąć próbę dotarcia do określonego celu przez niebezpieczny teren.

Z tym zadaniem najlepiej poradziła sobie drużyna Sapienza Technology Team z Uniwesytetu La Sapienza w Rzymie. Drugie miejsce zajęła drużyna IITB Mars Rover Team z Indyjskiego Instytutu Technologicznego w Bombaju, a trzecie - CRISS Robotics z Instytutu Technologii i Nauki Birla w Pilani.

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News