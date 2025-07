Samotność może nam doskwierać w każdym wieku i powodować różne problemy, nie tylko psychiczne, ale także fizyczne. Osoby starsze szczególnie są na nią narażeni, a jej konsekwencje bywają poważne. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych twierdzą, że samotni dorośli mają większe ryzyko rozwoju cukrzycy i wysokiego poziomu cukru we krwi.

- Izolacja społeczna i samotność są coraz częściej uznawane za ważne czynniki ryzyka zdrowotnego po pandemii COVID-19 - powiedziała dr n. med. Samiya Khan, główna autorka badania przedstawionego na konferencji ENDO 2025. Dodała, że lekarze opiekujący się starszymi pacjentami powinni brać to pod uwagę, aby zapewnić podopiecznym dobre leczenie.

Polskie społeczeństwo także się starzeje. Główny Urząd Statystyczny w 2021 roku podał, że w ciągu dekady przybyło około 2 miliony osób w grupie wiekowej 60/65 i więcej. Tym samym co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Przeanalizowano ponad 3800 dorosłych w wieku od 60 do 84 lat i odkryto, że społecznie izolowani starsi byli o 34 proc. bardziej narażeni na cukrzycę i mieli o 75 proc. większe prawdopodobieństwo złej kontroli poziomu cukru we krwi w porównaniu z osobami, które nie żyły samotnie. To sugeruje, że samotność może być ważnym, choć często pomijanym czynnikiem ryzyka cukrzycy.