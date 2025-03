Czy co dziesiąty Polak będzie mieć cukrzycę?

Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę choruje ponad 3 miliony osób, z czego około 25% o tym nie wie. Ministerstwo Zdrowia prognozuje, że w 2030 roku liczba ta zwiększy się do 4,2 mln, czyli co dziesiąty Polak będzie chory.

Poziom glukozy we krwi zmienia się w ciągu dnia w zależności od tego, co robisz, co jesz oraz od innych reakcji zachodzących w twoim ciele. Na ogół proces ten jest ściśle regulowany przez organizm, jednak jeśli systematycznie spożywasz wysokoprzetworzoną żywność, pomijasz aktywność fizyczną lub nie śpisz, zdolność organizmu do skutecznej regulacji poziomu glukozy we krwi może się zmniejszać.