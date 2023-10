Powiedz coś, a powiem ci, czy masz cukrzycę

Istnieje kilka różnych testów diagnostycznych, które pozwalają ustalić, czy ktoś cierpi na cukrzycę. Jest badanie hemoglobiny glikowanej (A1C), badanie glukozy na czczo (FBG) i doustny test obciążenia glukozą (OGTT), ale wszystkie obejmują oczekiwanie na wizytę u lekarza (często zbyt długie), a następnie wizytę w laboratorium.



I tu pojawiają się kolejne problemy, bo wszystkie wymagają też pobrania krwi, co dla części osób jest traumatycznym przeżyciem. Ten ostatni wymaga jeszcze wypicia roztworu glukozy, z czym część pacjentów również ma duże problemy i spędzenia kilku godzin w przychodni, podczas których krew pobierana jest kilka razy.



Mówiąc krótko, dużo z tym wszystkim zachodu, a można łatwiej, a przynajmniej tak przekonują autorzy nowego badania. Ich zdaniem nowa metoda łącząca technologię mowy ze sztuczną inteligencją stanowi znaczący krok naprzód w szybkim i skutecznym wykrywaniu cukrzycy. I co ciekawe, wymaga jedynie, by pacjent powiedział kilka zdań do smartfona.

Jak to możliwe? Naukowcy Klick Labs podczas opracowywania nowej aplikacji poprosili 267 chorych na cukrzycę, aby sześć razy dziennie przez dwa tygodnie nagrywali zdanie na swoich smartfonach. Następnie zbadali 14 parametrów słuchowych z ponad 18 tys. nagrań, aby znaleźć różnice między osobami chorymi na cukrzycę typu 2 i osobami bez cukrzycy.

Zdjęcie Pobieranie krwi to nic przyjemnego, wiele osób ma z tym problem /123RF/PICSEL



AI słyszy więcej niż człowiek

Jak się okazało, między osobami zdrowymi i chorującymi na cukrzycę typu 2 występują różnice w zakresie głosu, które można wykorzystać do łatwego diagnozowania choroby i prowadzenia badań przesiewowych, np. rutynowego sprawdzenia każdego pacjenta podczas wizyty u lekarza ogólnego.

I chociaż mowa o naprawdę subtelnych zmianach, np. wysokości czy intensywności, które są niesłyszalne dla ludzkiego ucha, to sztuczna inteligencja jest w stanie je wykryć. W efekcie badacze skonstruowali model AI, który jest w stanie określić, czy dana osoba cierpi na cukrzycę typu 2, którego dokładność wynosi 89 proc. w przypadku kobiet i 86 proc. w przypadku mężczyzn.

Badacze chcą teraz sprawdzić swoją nieinwazyjną i szybką metodę na dużo większej grupie osób, trenując i doskonaląc przy okazji algorytm. Co więcej, cukrzyca typu 2 to dopiero początek i następnym krokiem będzie poszerzenie eksperymentów zespołu o dodatkowe schorzenia, w tym nadciśnienie, zdrowie kobiet i stan przedcukrzycowy.

Nasze badania podkreślają ogromny potencjał technologii głosowej w rozpoznawaniu cukrzycy typu 2 i innych schorzeń. Technologia głosowa może zrewolucjonizować opiekę zdrowotną jako dostępne i niedrogie cyfrowe narzędzie do badań przesiewowych podsumowuje Yan Fossat, wiceprezes Klick Labs i autor badania.