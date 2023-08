To jeszcze rower, czy może już samochód? Zobacz niezwykły pojazd

To oferta dla tych, którzy lubią jazdę na rowerze i jednocześnie cenią sobie komfort, jaki daje mały samochód. Firma z Mediolanu (Włochy) opracowała unikalny pojazd nadający się do małych miast, który ma taką samą nazwę jak firma, czyli Indimob. Ma on być połączeniem roweru, elektrycznego motocykla i małego samochodu. Wygląda intrygująco i na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest jedynie kolejnym elektrycznym trójkołowcem. Dopiero po chwili możemy dostrzec, że kierujący pojazdem napędza go, kręcąc pedałami podobnie jak ma to miejsce w klasycznym rowerze.

Elektryczny i bezpieczny

E-trike Indimob przyciąga uwagę swoim wyglądem. Ma aluminiową ramę typu delta trike, czyli z przodu jest pojedyncze koło. Pojazd wyposażony jest w elektryczny silnik o mocy 250 W, który zapewnia moment obrotowy 85 Nm. To wystarczy, aby rozpędzić pojazd do prędkości 25 km/h. Zasięg baterii wystarcza na to, aby przy wspomaganiu pedałowania przejechać ok. 40 kilometrów przy maksymalnym obciążeniu, czyli z drugim pasażerem z tyłu.

Zdjęcie Wersja Coupe zapewnia wygodne podróżowanie dwóch osób nawet w trakcie największego deszczu / źródło zdjęcia: Indimob / domena publiczna

Jeśli do trójkołowca dodamy dodatkowy (opcjonalny) akumulator, wtedy jedna osoba może jadąc na pełnym wspomaganiu pokonać imponujący dystans 140 kilometrów.



Wszystkie trzy koła wyposażone są w hydrauliczne hamulce tarczowe. Komfort jazdy po nierównej drodze zapewniają trzy amortyzatory - jeden zamocowany w drążku kierownicy i dwa pod siodełkiem. Amortyzowany widelec i dwa amortyzatory pod siodełkiem pomagają wygładzić wyboistą jazdę. E-trike Indimob wyposażony w przednie i tylne światła LED.



Zdjęcie Dwumiejscowy E-trike Indimob w wersji bez nadwozia / źródło zdjęcia: Indimob / domena publiczna



Firma oferuje pięć modeli trójkołowców:

Naked (bez nadwozia) w konfiguracji jedno- i dwumiejscowej

Coupé (nadwozie z włókna węglowego) z jednym lub dwoma siedzeniami

Wersja jednomiejscowa Indicargo wyposażona w platformę ładunkową

Masa pojazdu w wersji dla jednej osoby wynosi 65 kg, model dwumiejscowy Coupé waży 85 kg. Niestety decydując się na zakup E-trike Indimob musimy głębiej sięgnąć do kieszeni. Za najtańszą wersję bez dodatkowego wyposażenia przyjdzie nam zapłacić nieco ponad 6 tysięcy euro, a ceny najdroższych wersji przekraczają nawet 11 tysięcy euro.