Wyobraź sobie, że twój mózg to komputer, a na ekranie zaczynają pojawiać się nowe okienka, ciężko je zamknąć, a w którymś z nich gra muzyczka. Komputer potrzebuje resetu, prawda? A twój mózg?

Każdy z nas otacza się bodźcami - powiadomienie, filmik, kolejny scroll w aplikacji - więc nic dziwnego, że czujemy się rozproszeni i zmęczeni, bez motywacji do robienia czegokolwiek. Detoks dopaminowy to sposób, aby choć na jakiś czas wyłączyć u siebie autopilota i odzyskać kontrolę nad własnym umysłem - wystarczy nawet weekend lub tydzień, aby poczuć różnicę.

Czym jest dopamina i dlaczego jest taka ważna?

Dopamina jest neuroprzekaźnikiem i hormonem odgrywającym kluczową rolę w organizmie. Wpływa na m.in. nastrój, motywację i odczuwanie przyjemności, a nawet na regulację snu czy apetytu.

Kiedy spodziewamy się czegoś przyjemnego, poziom dopaminy wzrasta jeszcze przed tym wydarzeniem. Układ nagrody w mózgu, który odpowiada za odczuwanie przyjemności i motywację do powtórzenia zachowań, które je wywołują, przyczynia się do powstawania nawyków - również tych złych.

Weekendowy detoks dopaminowy. Jak się za niego zabrać?

Po pierwsze musisz określić, z czego chcesz zrezygnować na ten czas - co najbardziej wyzwala u ciebie dopaminę? Zastanów się, czy są to słodycze, scrollowanie social mediów, zakupy online, oglądanie seriali? Wybierz 2-3 czynności, które wyeliminujesz na ten czas.

W piątek wieczorem wycisz telefon, aby już rozpocząć powolne odcinanie się od niego, a także usuń rozpraszające aplikacje z ekranu głównego, które mogłyby cię nęcić przy nieumyślnym sięgnięciu po sprzęt. Może się zdarzyć, że intuicyjnie weźmiesz do ręki telefon i zaczniesz coś na nim przeglądać - kiedy to zauważysz, po prostu go odstaw.

Aby uniknąć kuszących, lecz chwilowo zakazanych rzeczy, warto przygotować sobie czynności i aktywności, np. książka, pisanie dziennika, kolorowanie, spacery, joga. Ważne jest, aby podczas spacerowania czy ćwiczeń nie słuchać muzyki, a dzienniki pisać ręcznie. Zamiast muzyki skup się na otoczeniu i swoim wnętrzu.

Możesz gotować lub piec, najlepiej bez przepisów z TikToka, tylko z zeszytu lub ewentualnie internetu - bez przeglądania innych stron. A ponieważ jest sezon ogrodowy, warto wyjść na zewnątrz i zająć się pracami na świeżym powietrzu.

Na pewno pojawi się nuda, frustracja i ochota na chociaż szybkie spojrzenie, co się dzieje w internecie. Istotnym jest, aby to zauważyć i nie poddać się temu. Powoli odzwyczajasz się od natychmiastowej gratyfikacji, uczysz mózg, że nie każda chwila musi zostać nagrodzona.

Zanim wrócisz w niedzielę wieczór lub poniedziałek do normalnego funkcjonowania, zastanów się, co było dla ciebie najtrudniejsze w tym wyzwaniu, a co dawało ci spokój? Może już teraz zrezygnujesz na stałe z czegoś, bo odkryłeś, że nie potrzebujesz tego w życiu?

Pamiętaj, że detoks dopaminowy to nie jest ucieczka od świata, tylko świadome odzyskiwanie kontroli nad sobą.

Przedłuż detoks do tygodnia, aby odczuć jeszcze więcej korzyści

Jeśli chcesz przeorganizować swój system nagrody, możesz przedłużyć detoks dopaminowy do tygodnia lub dłużej. Tydzień daje przestrzeń na zbudowanie w sobie nowego rytmu dnia i zachowań.

Najpierw odetnij wyzwalacze dopaminy, które cię rozpraszają. Pierwsze dni mogą być ciężkie - to objaw odstawienia, dlatego skup się na czynnościach, które dadzą ci spokój i przywrócą harmonię.

Możesz zapisywać w zeszycie wszystkie momenty, w których automatycznie sięgasz po telefon lub inne wyzwalacze (słodycze, serial itp.). Odpowiedz na pytania: co czuję?, czego chcę uniknąć? Przy okazji zwracaj uwagę na nawet małe czynności, takie jak zrobienie pysznej herbaty, poranny chłód na balkonie, ciszę.

Po paru dniach mogą się w tobie wypracować rytuały, np. poranny ruch, wieczorne pisanie dziennika lub rysowanie. Warto zwracać uwagę, aby ograniczać robienie wielu rzeczy naraz - zamiast tego skup się na pojedynczym zadaniu.

W ostatnim dniu detoksu zrób podsumowanie: co było najtrudniejsze?, co dawało ulgę?, i zdecyduj, które elementy zostaną z tobą na dłużej - może to być brak scrollowania rano lub wieczorem, albo jeden dzień offline w tygodniu.

Co można zyskać podczas detoksu dopaminowego?

Przede wszystkim spokój mentalny - nie będziesz się czuć tak przebodźcowany, a twoje emocje się wyregulują, bo nie będziesz sięgać od razu po nagrodę. Dzięki temu wzrośnie twoja motywacja do działań wymagających czasu i cierpliwości - do nauki czy pracy twórczej.

