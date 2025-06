Dr Alexandra Kharazi, kardiolog, tłumaczy, że najbardziej oczywistym powodem, aby nie karmić się ekranem codziennie rano, jest to, że to małe urządzenie często obdarza nas niesprawdzonymi informacjami, przez co istnieje niemała szansa, że już na początku dnia się zestresujemy. Niepokój ten źle wpływa na całe nasze ciało i ciągnie się za nami przez resztę dnia. Przewlekły stres może prowadzić do różnych chorób układu krążenia i zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.