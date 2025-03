Niedawne badanie przeprowadzone w Finlandii sugeruje, że ograniczenie czasu przed ekranem i promowanie aktywności fizycznej od dzieciństwa może pomóc w ochronie zdrowia psychicznego w wieku dorastania. Odkrycie to ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę, że problemy ze zdrowiem psychicznym ma już do 30% nastolatków, a trend niestety postępuje.

"Wiele międzynarodowych, opartych na dowodach rekomendacji sugeruje, że czas wolny spędzany przed ekranem przez dzieci i młodzież powinien być ograniczony do dwóch godzin dziennie" - mówi starszy wykładowca Eero Haapala z Uniwersytetu w Jyväskylä. "Osobiście uważam, że nawet ta liczba jest wysoka, jako że w sumie to prawie jeden miesiąc przed ekranem rocznie".

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podawała wcześniej, że dzieci do drugiego roku życia w ogóle nie powinny mieć kontaktu z ekranami. Te w wieku 2-5 lat nie powinny spędzać przed ekranem więcej niż godziny dziennie. Zalecenia mówiące o maksymalnie 2 godzinach dziennie dotyczą dzieci i nastolatków w wieku 5-17 lat.

Według badania "Brzdąc w sieci" przeprowadzonego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, aż 54% maluchów (0-6 lat) korzysta ze smartfonów, tabletów i laptopów. Średni wiek "cyfrowej" inicjacji wynosi 2 lata i 2 miesiące. Średnio dzieci korzystają z urządzeń mobilnych przez godzinę i 15 minut dziennie, co w przypadku starszych dzieci mieści się w rekomendowanej normie. Niestety jednak co trzeci dwulatek i 12% dzieci poniżej pierwszego roku życia korzysta już ze smartfona.