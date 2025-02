CPK: linia kolejowa Y przyspieszy pociągi przed końcem inwestycji.

W programie wieloletnim zaproponowanym przez zarząd w obecnym składzie i zaakceptowanym przez rząd harmonogram został urealniony. Jest dziś ambitny, ale możliwy do wykonania: do końca 2032 r. powstanie odcinek Warszawa – Łódź. Dalszy ciąg do Poznania i Wrocławia będzie gotowy w roku 2035

wyjaśnia dr Filip Czernicki, prezes CPK.