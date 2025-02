PKP Intercity kupi pociągi piętrowe. Wiemy, kiedy wyjadą na polskie tory.

PKP Intercity kupuje "piętrusy". Kiedy wyjadą na polskie tory?

PKP Intercity planuje zakupić nowe pociągi oraz wagony. Wśród nich są składy piętrowe, które obecnie na polskich torach nie są już spotykane. Ma to ulec zmianie za kilka lat. Spółka podała termin wprowadzenia takich pojazdów do taboru. Duży wpływ na to ma jednak mieć data podpisania umowy na zakup.